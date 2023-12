I ladri non vanno in vacanza. Colpo in appartamento a Colli

I ladri non si concedono vacanze, neanche nella notte della vigilia di Natale. A Colli del Tronto i topi di appartamento hanno colpito ancora, precisamente nella frazione di San Giuseppe, in un’abitazione vicino al centro commerciale Tigre, nelle vicinanze della strada Salaria. La loro azione ha preso di mira un appartamento: i ladri hanno forzato un infisso e si sono introdotti all’interno, si sono diretti verso la camera da letto e hanno messo a soqquadro la stanza rubando i contanti presenti in casa e alcuni gioielli, poi sono fuggiti via in tutta fretta facendo perdere le loro tracce.

Al rientro a casa i proprietari hanno fatto l’amara scoperta, a quel punto non è rimasto da far altro che allertare le forze dell’ordine. I ladri si sono dileguati, rendendo difficile la loro identificazione. Secondo alcune indiscrezioni si ritiene che siano state coinvolte due persone con i volti coperti, affiancate da un terzo complice in un’auto pronta per la fuga. Sul posto sono subito intervenuti i militari del Radiomobile di Ascoli che hanno effettuato le opportuni analisi per dare il via alle indagini. Solo ad inizio mese, sempre a Colli del Tronto, i carabinieri avevano messo a segno una brillante operazione, che aveva portato all’arresto di un gruppo di quattro persone, una banda di malviventi che aveva messo a segno diversi furti su tutto il territorio nazionale.

m.g.l.