I ladri sono tornati a colpire: furto in appartamento a Offida

Torna l’incubo ladri in Vallata, dopo l’irruzione in un appartamento a Piattoni, a Castel di Lama i topi di appartamento sono tornati a colpire, nel quartiere Lava, nella periferia di Offida. Lunedì scorso, in pieno giorno, approfittando dell’assenza dei proprietari, i ladri hanno forzato prima il cancello e poi il portone dui un’abitazione di periferia e poi con tutta tranquillità sono entrati in casa ed hanno rovistato dappertutto, mettendo a soqquadro tutta la casa, alla ricerca di oro e denaro. Quando i proprietari della casa sono tornati hanno fatto l’amara scoperta, hanno trovato diverse stanze sottosopra; i ladri avevano aperto cassetti e spostato diversi mobili, probabilmente alla ricerca di denaro e preziosi, creando grande disordine. Il problema è che non solo hanno rubato preziosi e denaro, ma ingenti sono stati anche i danni, a questo punto ai poveri malcapitati non è rimasto altro che dare l’allarme ai carabinieri che dopo il sopralluogo indagano sull’episodio. Intanto c’è sempre più la consapevolezza che in azione ci siano ladri ben informati sui movimenti dei proprietari di casa, che agiscono sicuri. Per quanto riguarda la refurtiva sono in corso le verifiche da parte dei proprietari, che al momento dell’effrazione erano fuori casa. I danni provocati dai malviventi sono comunque significativi: hanno infatti forzato il cancello e poi la porta d’ingresso.

Intanto ad Offida è ancora allarme truffe telefoniche, il sindaco Luigi Massa, proprio ieri ha lanciato un allarme e ha invitato i cittadini a fare molta attenzione. Allarme anche da parte di alcuni cittadini, che si sono visti recapitare a casa finti venditore porta a porta.

m.g.l.