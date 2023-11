I ladri tornano a Caselle. Ma i colpi vanno a vuoto

I ladri sono tornati a prendere di mira la frazione di Caselle, a Maltignano. Nello scorso weekend, infatti, alcuni malintenzionati hanno provato ad intrufolarsi all’interno di alcune abitazioni ma, a quanto pare, i vari tentativi (almeno tre) sarebbero andati a vuoto. Probabilmente, infatti, i ladri avevano fatto male i conti, trovando in casa gli inquilini e non riuscendo praticamente ad entrare senza passare inosservati. In base alla testimonianza di un residente del paese, che ha notato i malviventi mentre cercavano di entrare a casa sua forzando le finestre, si tratterebbe di due ragazzi, attorno ai 25 anni, con indosso delle felpe e incappucciati. Di quanto accaduto, ovviamente, sono state informate le forze dell’ordine, che stanno cercando di capire cosa sia effettivamente successo e di individuare i presunti autori dei tentati furti. A Caselle, fra l’altro, a ridosso del semaforo posizionato all’ingresso della frazione, ci sono delle telecamere che possono consentire di analizzare i movimenti delle auto sul territorio.

Il piccolo paese piceno era finito spesso, anche in passato, nel mirino dei ladri. Nel 2015 ci fu il caso più eclatante: furono sette i colpi messi a segno nelle abitazioni, nel giro di poche ore. Era il mese di agosto e i residenti si organizzarono perfino per delle ronde notturne. L’allarme duro qualche giorno, visto che poi i furti non si verificarono più, nel corso di quell’anno. Altri episodi, sempre a Caselle, furono segnalati anche qualche mese fa.

Matteo Porfiri