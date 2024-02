I ladri tornano in azione. Svaligiata una casa a Villa Sant’Antonio

Nuovi furti a Castel di Lama, i ladri sono tornati in via Maestri del Lavoro, a Villa Sant’Antonio. Giovedì sera hanno forzato una porta finestra e sono riusciti a racimolare soldi e gioielli, per poi fuggire. Quando i proprietari sono tornati a casa non hanno potuto far altro che chiedere aiuto ai carabinieri, che indagano sull’episodio. Paura nella parte alta di Castel di Lama, dove sempre giovedì sera i ladri hanno cercato di fare irruzione in un appartamento a Forcella. Intorno alle 18 i topi di appartamento hanno cercato di entrare dal terrazzo, senza tener conto che nell’abitazione era attiva una telecamera con un sensore di movimento, che si è subito azionato: i proprietari, che erano in casa, si sono allarmati e i ladri sono fuggiti.

m.g.l.