I lavori dei bimbi in vetrina

Il Cavallo di Fuoco di Ripatransone continua a vivere grazie ad una lodevole iniziativa della scuola dell’infanzia e dell’asilo nido ‘Cento storie’ del Belvedere del Piceno. Sarà, infatti, visitabile fino al 15 giugno, presso l’Ufficio Turistico cittadino (aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15. alle 18), una singolare mostra che raccoglie attività realizzate dai piccoli studenti ripani, con il supporto di maestre ed educatrici. L’esposizione è stata inaugurata nei giorni scorsi alla presenza dell’Amministrazione comunale, del personale scolastico dei due istituti e di numerosi genitori e bambini. Un immaginario ponte che attraversa una delle tradizioni più famose del territorio piceno e che arriva fino alle giovani generazioni. A completare il successo dell’iniziativa anche la partecipazione dell’associazione ’RipaRtiamo’. I commercianti si sono messi a disposizione di una lotteria che ha coinvolto parenti e amici dei piccoli alunni: ai fortunati vincitori sono stati destinati dei buoni-regalo da spendere nelle attività commerciali ripane, mentre il ricavato della lotteria è stato destinato a materiali scolastici da impiegare per le numerose attività in cui i bimbi si impegnano ogni giorno. Un bel modo per coinvolgere l’intera comunità e per essere tutti partecipi nel segno della tradizione, che a Ripatransone si scrive ‘Cavallo di Fuoco.

Marcello Iezzi