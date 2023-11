I lavori in corso per la Ciclovia del Tesino. Collegherà 9 comuni

Si comincia a capire come sarà la Ciclovia del Tesino, che collegherà 9 comuni in bicicletta: Grottammare, Ripatransone, Offida, Castignano, Cossignano, Force, Montalto delle Marche, Montedinove e Rotella. Il tracciato sorge sull’argine nord del corso d’acqua. Il primo tratto di rilevato, a partire dal lungomare, è in via di realizzazione e nei prossimi giorni supererà il primo ostacolo passando sotto il ponte della Ferrovia fino ad arrivare al Parco Ciclistico ’Daniela Calise’ e da lì fino alla statale Adriatica, nella zona del Tesino Village. Come ente capofila della Ciclovia turistica del Tesino, il comune di Grottammare ha ottenuto un finanziamento della Regione Marche di 300 mila euro, parte per la redazione del Progetto e parte per dare il via ai lavori con la costruzione del primo tratto in corso in questi giorni.