I lavori nelle scuole. Dall’istituto agrario alla media di Spinetoli: via libera ai progetti

L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha approvato il progetto di riparazione dell’aula didattica dell’istituto agrario ’Ulpiani’ di Ascoli, il cui costo previsto è di 1,1 milioni di euro. Contestualmente la Conferenza regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione strutturale e funzionale della palestra della scuola media ’Giovanni XXIII’ di Spinetoli. L’edificio dell’Ulpiani manterrà la suddivisione nelle due unità immobiliari attuali. La prima, al piano terra, a destinazione scolastica come laboratorio didattico; la seconda, al primo piano, residenziale. Il piano terra sarà suddiviso in magazzino, area per il personale con spogliatoio, bagno disabili e cucina/sala relax, un’aula didattica ed un vano spogliatoi per gli studenti suddiviso tra uomini e donne. Il piano primo sarà invece suddiviso in cucina, ingresso/sala da pranzo, vano multifunzionale, una camera singola, una camera matrimoniale ed un bagno. Il corpo garage, non migliorabile sismicamente, sarà oggetto di demolizione e ricostruzione, con una struttura in cemento armato e copertura in legno, il tutto opportunamente giuntato dal corpo di fabbrica principale. Nel ruolo di soggetto attuatore c’è la Provincia, proprietaria del bene.

"Il piano relativo alla ricostruzione delle scuole riveste una parte fondamentale nel delicato processo di ricostruzione post sisma del centro Italia – spiega il Commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli –. L’obiettivo ambizioso resta quello di consegnare alle comunità dei presidi nuovi, sicuri ed all’avanguardia. Ringrazio come sempre la forte collaborazione di tecnici, Comuni, Usr, del presidente della Provincia Sergio Loggi e della Regione Marche guidata dal presidente Francesco Acquaroli. Sono in corso 228 interventi in tutte le scuole della regione per un totale di 722 milioni di euro e ben 32 interventi riguardano la città di Ascoli. Dobbiamo continuare su questa strada".

L’intervento alla scuola media ’Giovanni XXIII’ di Spinetoli prevede primariamente che il Comune, soggetto attuatore dei lavori, adegui sismicamente l’immobile a seguito delle scosse del 2016/2017, che hanno in parte lesionato la palestra. L’importo complessivo previsto è di 748.184 euro. Nello specifico, sono in programma interventi di consolidamento con l’installazione di dispositivi antisismici e l’adeguamento delle fondazioni; il miglioramento del comfort acustico e dell’illuminazione interna attraverso apparecchiature di tecnologie a led; infine, il miglioramento del sistema di riscaldamento attraverso l’installazione di caldaie a condensazione e la sostituzione degli infissi.