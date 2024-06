I lavori per le terme procedono spediti

In netto anticipo rispetto alla tabella di marcia stilata inizialmente. Prosegue letteralmente a gonfie vele l’intervento relativo al ripristino della piscina termale e della grotta sudatoria di Acquasanta, che rappresenta uno tra i progetti più importanti di tutto il territorio a livello regionale per quanto riguarda la rinascita post sisma. A fare il punto della situazione, un anno e tre mesi dopo l’avvio dei lavori, è direttamente il sindaco del borgo termale Sante Stangoni. "Tutto procede in anticipo sul cronoprogramma e a passo spedito – conferma, con entusiasmo, il primo cittadino -. Precisamente, siamo nella fase di elevazione delle travi in legno e devo ammettere che quel traguardo che tutti stiamo aspettando sta per essere raggiunto. Si lavora duramente per mantenere l’equilibrio di progetto mettendo in sinergia lavori pratici e gli aspetti tecnici, amministrativi ed economici, affinché nulla si inceppi. Nessuno ci fermerà e nel giro di poco tempo questo intervento potremmo ritenerlo concluso". La piscina termale e la grotta sudatoria torneranno ad essere, come avvenuto in passato, un grande volano per tutto il Piceno (e non solo) dal punto di vista del rilancio turistico. A proposito di attrazioni da destinare ai visitatori del territorio acquasantano, poi, Stangoni annuncia anche che nell’imminente mese di luglio verrà inaugurato il nuovo percorso termale, che va da ‘Lu Vurghe’ alla piscina. Sempre a luglio, poi, ci sarà l’inaugurazione della parete realizzata nella frazione di Umito per chi vuole praticare l’arrampicata sportiva.

Matteo Porfiri