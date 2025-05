"I lavori recenti hanno evitato gli allagamenti"

Il comune di Cupra Marittima è ancora alle prese con i danni causati dal recente temporale che ha rovesciato sul territorio straordinarie quantità di pioggia da mettere in cristi tutti gli scarichi a mare dei fossi. "Meno male i lavori eseguiti dal Genio Civile – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni – altrimenti saremmo finiti completamente sott’acqua, tanta la pioggia venuta giù in pochi minuti. L’attività svolta in via delle Cupe ha funzionato benissimo, tanto che non siamo intervenuti affatto, meno bene gli altri corsi d’acqua più a sud, come il fosso di Sant’Andrea, dove le briglie non sono riuscite a trattenere tutti i detriti scesi dalla collina e che si sono riversati sulla pista ciclo pedonale. La stessa cosa è successa nel fosso Acquarossa, dove la pista è stata letteralmente invasa da acqua e fango. In questi siti siamo intervenuti con gli operai del comune per liberare il passaggio. Ora completeremo i lavori di riordino e le attività di monitoraggio delle zone colpite". Se da un lato è vero che in via delle Cupe non ci sono stati enormi arrivi di detriti, va detto che la tanta acqua e fango non ricevuti dagli scarichi, è risalita dai tombini lungo via Battisti, che sarà presto lavata dalla Ciip.