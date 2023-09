"I lavori sull’A14 un disagio per i residenti di Bellosguardo Sgariglia"

I cantieri sull’Autostrada non creano disagi soltanto agli automobilisti ed autotrasportatori, ma adesso anche il disturbo della quiete pubblica, come affermano i residenti del quartiere Bellosguardo Sgariglia di Grottammare, che si trova a stretto contatto dell’A14. Mercoledì sera dalle 23,30 fino all’una di notte, i rumori dei mezzi meccanici a lavoro ed i segnali sonori provenienti dagli stessi in manovra, hanno turbato il sonno dei cittadini. "Ma non è tutto, nel Palazzo di via Firenze, dove sono ospitate le classi della scuola di via Ischia – afferma un cittadino che si fa portavoce dei problemi del quartiere – durante le lezioni i lavori vanni avanti e ieri mattina da lontano si sentiva il rumore di un martello pneumatico, questo a causa dei lavori che sono partiti in ritardo. Le mura esterne sono annerite dall’inquinamento che proviene dalla Statale 16 e non è un indicatore di salute pubblica. Noi le segnalazioni sulle piccole cose da fare nel quartiere le abbiamo fatte, ma non vediamo riscontri sul territorio da parte degli amministratori. Pali dell’illuminazione storti, pali della segnaletica da rimuovere perché rimasti senza cartello, mancanza di cassonetti per gli sfalci. Lo spazio della Madonnina è stato riordinato grazie a due residenti".