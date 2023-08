I Likra a Sanremo per le finali rock

Immensa soddisfazione per i ‘Likra’. La band ascolana, infatti, il prossimo 6 settembre avrà l’onore, e l’onere, di suonare al teatro Ariston di Sanremo per le finali nazionali del ‘Sanremo Rock and Trend Festival’. Grande sarà l’emozione, per il gruppo piceno, nel salire sul palcoscenico più ambito d’Italia, quello dell’Ariston appunto, assieme ad altre band provenienti da tutta Italia per cercare di portare ad Ascoli la targa di vincitori della 36esima edizione della kermesse. Marco, Fabio, Valerio, Federico e Davide, questi i nomi dei componenti dei Likra, porteranno in gara il loro ultimo singolo intitolato ‘E’ da tanto che ti aspetto’, pubblicato nel maggio scorso. Il brano si può ascoltare attraverso le principali piattaforme digitali come Spotify, Apple Music e YouTube. I Likra chiuderanno, invece, la loro estate con i live alla Notte Bianca di Monticelli, in programma nel popoloso quartiere ascolano domani sera, dalle 21 in poi. Successivamente, il gruppo sarà anche protagonista della seconda edizione di ‘Symphony of Caos’, l’evento curato da Dj Asco e previsto per il 9 settembre nella straordinaria cornice di piazza Arringo. La band picena, che ormai si sta facendo apprezzare da tutti gli addetti ai lavori a livello nazionale, è composta da Marco Leopardi alla voce, Fabio Cappelli alle tastiere, Valerio Massetti al basso, Federico Schiavoni alla batteria e Davide Quaresima alle chitarre.

Matteo Porfiri