I locali di via Vittorio Veneto per 5 anni all’Utes

Saranno messi gratuitamente a disposizione dell’Utes – Università di tutte le età e del tempo libero – i locali comunali di via Vittorio Veneto, al piano terra della ’Residenza La Marina’. La decisione è stata formalizzata dalla Giunta Spazzafumo con una delibera approvata il 30 ottobre, che assegna all’associazione il comodato d’uso per finalità sociali e culturali. In origine, quando il Comune ottenne la disponibilità di quegli ambienti, si era valutata la possibilità di destinarli al comando della polizia locale. Tuttavia, alcune criticità legate alla logistica e alla configurazione interna hanno reso poco funzionale la soluzione, orientando l’amministrazione verso il trasferimento in piazza Kolbe, dove il comando si trova ormai da due anni dopo aver traslocato dall’ex palazzo municipale di piazza Battisti. Il locale in questione, di circa 120 metri quadrati, sarà utilizzato dall’Utes (la cui sede da decenni si trova nello stabile che ospita il liceo scientifico Rosetti, in viale De Gasperi), per ampliare le proprie attività rivolte ai cittadini, tra cui corsi gratuiti e laboratori dedicati alla formazione e alla socializzazione. L’associazione, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha richiesto nuovi spazi per rispondere alla crescente partecipazione alle iniziative.

L’assegnazione avviene in comodato d’uso gratuito per cinque anni, rinnovabili, con oneri di manutenzione, utenze e tassa rifiuti a carico dell’associazione. Il Comune, in base all’accordo, potrà utilizzare i locali anche per riunioni o corsi della Polizia Locale, vista la carenza di spazi adeguati nella sede di piazza Kolbe per effettuare assemblee in presenza con più persone. Non sono previsti oneri finanziari per l’amministrazione comunale, ma il contratto prevede che in caso di necessità pubblica l’ente possa riottenere gli ambienti con preavviso di novanta giorni. Significa che per ragionevoli motivi il municipio potrebbe trovarsi a richiedere prima della scadenza la ’restituzione’ dei locali. Prima dell’avvio delle attività, saranno effettuati lavori di adeguamento interno per rendere gli spazi pienamente fruibili. Con questa scelta, il Comune conferma la propria intenzione di valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico destinandolo a scopi di interesse collettivo, sostenendo realtà associative come l’Utes che da anni operano per la crescita culturale e sociale della comunità sambenedettese.

Emidio Lattanzi