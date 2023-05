I longobardi e il Piceno: il convegno

Al via oggi la tre giorni di incontri ’Sulle orme dei Longobardi fra Marche e Umbria. Ascoli, Castel Trosino, Spoleto’. Punto centrale della manifestazione è la presentazione alla comunità ascolana ed al mondo scientifico nazionale dei risultati delle ricerche che, partendo dagli studi Lidia Paroli, restituiscono oggi un panorama in cui i Longobardi stanziati a Castel Trosino ed in altri siti dell’area giungono nel Piceno verso il 590 non per devastare l’antica Asculum e sottometterne il territorio, ma quali mercenari al servizio del potere imperiale bizantino, del quale assicureranno il controllo della città sin verso il 620-630, stanziandosi infine in città e rivestendo infine un ruolo importante nel governo del territorio ormai entrato definitivamente a far parte del ducato longobardo di Spoleto. Oggi e domani sessioni di lavoro mattutine e pomeridiane al Palazzo dei Capitani, con la tavola rotonda conclusiva in programma nella mattinata di sabato. Nello stesso giorno, alle ore 17, l’appuntamento finale si terrà al Museo dell’Alto Medioevo, al Forte Malatesta. Nell’occasione è previsto anche un momento di ricordo, con l’apposizione presso il Museo di una targa in memoria di Lidia Paroli.