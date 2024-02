I master marchigiani si fanno rispettare. Bottino ottanta medaglie: 24 sono d’oro

Due primati mondiali di categoria e 36 migliori prestazioni italiane. È questo il bilancio finale dei Campionati italiani master indoor e invernali di lanci ad Ancona, nella quarantesima edizione della rassegna che celebra anche il record di partecipazione: 1611 iscritti e 3218 atleti-gara in rappresentanza di 376 società, mai così tanti tra il PalaCasali e il campo Italico Conti. Gli atleti delle Marche festeggiano un ricco bottino di 80 medaglie: 24 ori, 29 argenti e 27 bronzi. In chiusura c’è il successo di Valentino Teodori (Atl. Fabriano) nell’alto SM40 con 1,77 ma anche di Sabrina Bristot (SF35, Atl. Osimo) nel disco con 20,86 e di Debora Cappella (SF40, Sport Dlf Ancona) con 5,29 nel martello con maniglia corta. Il più titolato della rassegna è Giuliano Costantini (Atl. Fossombrone) con quattro vittorie SM75: lungo e triplo, in entrambe le gare con la migliore prestazione italiana, ma anche alto e disco. Tre affermazioni per Debora Cappella, due per Livio Bugiardini (SM75, Sef Macerata), Giuseppe Miccoli (SM85, Atl. Fano Techfem) e Patrizia Nardi (SF70, Sef Macerata). Nei campionati italiani indoor di società master è sesta la squadra femminile della Sef Macerata e settima l’Atletica Osimo in entrambe le classifiche con uomini e donne. La quarta e ultima giornata vede cadere altri dieci limiti nazionali e spicca di nuovo il gran crono di Serena Caravelli (Atl. Brugnera Friulintagli) che abbassa di oltre un secondo il primato dei 200 SF45 con 25.68 dopo l’acuto di sabato nei 60 ostacoli. Sulla stessa distanza Viviana Viviani (Atl. Vigevano), classe 1967, riscrive il record SF55 in 27.85 e si aggiudica il confronto con l’ex azzurra Maria Ruggeri (Atl. Villafranca, 28.49), vincitrice dei 60 metri. Nell’asta riesce a dare ancora spettacolo Giacomo Befani (2S Atl. Spoleto) con un salto a 4,15, superando il primato SM50 all’ultimo anno di categoria. In chiusura, ben sette migliori prestazioni italiane dalle staffette 4x200 metri: Athlon Bastia (SM40 con Giovanni Cinquegrana, Raffaele Cinquegrana, Ivan Mancinelli, Antonino Tessio in 1:35.97), Atletica Virtus Castenedolo (Giuseppe Vecchierelli, Claudio Fausti, Luca Parlanti, Andrea Portalatini, SM50 con 1:39.14), Atletica Master Trieste (SM60 per Roberto Roberti, Fausto Salvador, Maurizio Ceola, Francesco D’Agostino in 1:48.11), Romatletica (Giandomenico Vari Inzucchi, Claudio Rapaccioni, Carlo Fiore, Claudio Pauselli, 2:01.63 tra gli SM70), al femminile Atletica Endas Cesena (SF45 con Serena Sbarzaglia, Jessica Fantini, Barbara Marinucci, Cristina Sanulli in 1:50.46) e due quartetti dell’Assi Giglio Rosso Firenze, SF50 (Paola Paolicchi, Erika Foschini, Fabrizia Malatesti, Rosa Iovine con 1:57.45) e SF60 (Veronica Bartolini, Stefania Baggiani, Susanna Giannoni, Gianna Lanzini in 2:06.98). Nel Campionato italiano indoor di società master, si conferma l’Atletica Master Trieste. Tra le donne stavolta vince la Romatletica.