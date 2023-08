I mestieri e la loro magia A Stella musica e spettacoli

’I mestieri e la loro magia’ saranno al centro dell’evento in programma a Monsampolo del Tronto, con la prima edizione della festa estiva dell’Acams, l’associazione commercianti e artigiani di Monsampolo e Stella, organizzata in collaborazione e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Monsampolo, che prevede attività sia per grandi sia per i più piccoli, con laboratori, musica live, spettacoli, street food e l’estrazione della lotteria Acams, in programma domenica 20 agosto, a partire dalla 17.30 al Parco Bachelet di Stella di Monsampolo. "I mestieri e la loro magia" avrà inizio alle ore 17.30, con lo spettacolo del Mago Alex, i laboratori dei soci Acams e una merenda gratuita per tutti i partecipanti. Dalle 19.30, inoltre, sarà possibile gustare le prelibatezze preparate dai soci dell’associazione e apprezzare, fino alle 24 una serie di spettacoli: Mistereko bubble show, Fiabo (spettacolo di acrobazia e giocoleria), i Trampolieri luminosi itineranti, Alice fachiro e il concerto della band i Pupazzi. "Ringrazio gli associati Acams e il Comune di Monsampolo che ci ha sostenuto per la realizzazione della prima edizione di "I Mestieri e la loro magia" – ha dichiarato Luigi Sasso presidente di Acamas – in una logica di aggregazione e supporto al nostro sistema commerciale e artigiano. Con questo evento vogliamo valorizzare e promuovere i nostri soci in una cornice di festa, sia per i grandi sia per i più piccoli".

"E’ la prima edizione della Festa estiva dell’Acams un’idea che noi abbiamo subito sposato - hanno dichiarato il sindaco Massimo Narcisi e l’assessore alle attività produttive Marco Teodori - e che crediamo abbia tutte le carte in regola per diventare un appuntamento in grado di coinvolgere l’intera cittadinanza. Siamo molto soddisfatti della collaborazione con l’Associazione e con i nostri commercianti perché l’unione fa la forza e assieme all’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco sono certamente gli elementi fondamentali per la buona riuscita dell’evento e per rivitalizzare il commercio locale". L’evento è a ingresso libero e tutte le attività sono gratuite. Per informazioni rivolgersi al numero telefonico 349 3269803.

Stefania Mezzina