"I miasmi sono perfino peggiorati"

Continua la puzza del depuratore a Villa Sant’Antonio. Non c’è pace tra gli abitanti della popolosa frazione: "Tante promesse, e qui la situazione non cambia, anzi, a tratti peggiora". "Nella giornata di giovedì, nei parcheggi dei centri commerciali l’aria era irrespirabile – raccontano esasperati i residenti – . Un fetore terribile, che mal si associa al carrello della spesa. E’ tutto un disagio giornaliero, senza che nessuno faccia niente per risolvere questo annoso problema". "Capiamoci – proseguono i rappresentanti del comitato di Villa Sant’Antonio Aria Pulita –, qua la notte e nei festivi non si respira, non è cambiato niente: tanto puzzava durante la gestione dell’accoppiata Consind-Picena Depur, tanto puzza ora con Ciip. Abbiamo ascoltato programmi e progetti, abbiamo apprezzato la disponibilità e attenzione di Ciip, abbiamo aspettato, ma ora crediamo che vada ribadito che il depuratore puzza esattamente come prima, cioè di notte e nei festivi, mentre non vengono registrati cattivi odori di giorno. Quindi la puzza si genera fuori dall’orario di lavoro, in assenza del personale". I residenti manifestano tutta la loro indignazione. "È una situazione inammissibile , che va avanti ormai da troppo tempo, di fronte all’indifferenza del comune di Ascoli, l’unico sostegno è arrivato dal sindaco di Castel di Lama Bochicchio".

m.g.l.