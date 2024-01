I mille volti della solidarietà riuniti per parlare del territorio

"La forza della solidarietà". E’ stato questo il filo conduttore dell’incontro conviviale che si è tenuto ieri al Parco dei Principi di Grottammare, che ha visto la partecipazione delle associazioni, Anffas, X Mano, Croce Verde, Croce Rossa, e Omphalos. Tutti ospiti dell’imprenditore Filippo Olivieri. Ragazzi che frequentano le diverse strutture, personale volontario, genitori e presidenti che hanno snocciolato le difficoltà che incontrano ogni giorno. "Questo giorno importante – ha detto Olivieri – lo voglio trascorrere insieme a voi e a tutte quelle persone che si impegnano ogni giorno per offrire il proprio tempo a favore dei più bisognosi. I veri eroi di oggi siete voi, i volontari, gli assistenti, i presidenti delle associazioni. Siete voi che ogni giorno lavorate per offrire soluzioni concrete a chi affronta difficoltà familiari, a chi necessita di un aiuto speciale – ha aggiunto Olivieri - Ho voluto festeggiare in maniera diversa il trentennale del Parco dei Principi, per dare spazio a ciò che conta davvero. Oggi desidero che la luce brilli su di voi. Parlate con la stampa, esponete le vostre necessità, rivolgetevi simbolicamente a quei politici che non sono qui. Chiedete ad alta voce ciò di cui avete bisogno e insistete per ottenere risposte concrete. La forza di una comunità si misura dalla sua capacità di sostenersi a vicenda, specialmente nei momenti più difficili. Questo incontro è un piccolo passo verso un futuro in cui la collaborazione e il supporto reciproco sono la norma, non l’eccezione. Festeggiamo non solo il trentesimo anniversario del Parco dei Principi, ma anche la nostra comunità, la nostra resilienza e il nostro impegno continuo verso il bene comune". Presenti molti ragazzi con i loro genitori, accolti da cavalli frisoni e cavalieri in costume, ma è stata una bella occasione per conoscere un mondo che merita di essere scoperto e affiancato dalle istituzioni.

Marcello Iezzi