I monti Sibillini si tingono di rosa per celebrare la prelibata mela

Per celebrare la mela rosa dei Monti Sibillini, frutto, presidio Slow Food, dalla forma piccola ed irregolare con sfumature rosate ed un profumo intenso, coltivato da sempre sui Sibillini, tra i 400 e i 900 metri d’altitudine, a Montedinove, torna ’Sibillini in Rosa’: la manifestazione promossa dal Comune di Montedinove e rientra nel circuito di eventi selezionati dal Grand Tour delle Marche di Tipicità ed Anci Marche. E’ giunta alla 14esima edizione, divenuta un punto di riferimento imperdibile per gli amanti della natura, del foliage che caratterizza tutti i boschi circostanti, dei borghi storici e soprattutto delle tradizioni gastronomiche legate alle prelibatezze locali è in programma oggi, domani e dopodomani nel suggestivo borgo nell’entroterra ascolano, che torna così a vestire l’abito della festa, pronta ad accogliere turisti e gourmet alla ricerca di sapori genuini ed autentici. Partenza alle 10 di oggi, al ’Museo della mela rosa’, con un incontro di approfondimento sulle qualità e gli aspetti unici del frutto dalle caratteristiche inimitabili, riconosciuto come presidio Slow Food.

Momento clou della festa sarà la domenica pomeriggio: a partire dalle 16 propone l’esibizione degli sbandieratori della Quintana di Ascoli e, alle 17, al Centro Accoglienza turistica Montedinove uno show cooking dal titolo ’La mela rosa fa spettacolo in cucina, La mela rosa incontra i pastry chef’, realizzato in collaborazione con l’Accademia di Tipicità e proposto dai fratelli Orso, lo chef Daniel, di ritorno dalla Francia, ed il pasticcere Mattia (partecipazione gratuita con prenotazione al numero whatsapp 392.6999992). Oggi e domenica sarà possibile gustare piatti locali e di stagione negli stand gastronomici allestiti nel centro storico, mentre la rassegna ’Sibillini in arte’ proporrà le performance degli artisti di strada che animeranno le piazzette del borgo. Per finire, il mercatino e i fantastici premi della tradizionale ’pesca della mela rosa’. Approfonditi studi hanno dimostrato che la mela rosa è effettivamente un ’elisir’ di lunga vita, con una versatilità di utilizzo che la rende ingrediente perfetto anche per le preparazioni gastronomiche più disparate, dolci e salate: dai primi piatti fino ai dessert. Si tratta di un antico frutto che possiede un’alta potenzialità in ambito farmaceutico e cosmetico, grazie alla notevole concentrazione di polifenoli ed antiossidanti.

Stefania Mezzina