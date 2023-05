I murales per Monticelli

Monticelli si rinnova e cambia volto. L’associazione culturale Defloyd torna finalmente in scena con ‘R3 - Monticelli nel Futuro - Resilienza, Riutilizzo e Riattivazione dei capitali urbani’, progetto promosso dal Comune di Ascoli e Istao, in collaborazione con Amat, Pagefha e Prometeo. Ci sono tante novità nell’aria: la palestra comunale di via degli Iris e il campo da calcio in via dei Narcisi sono pronte a trasformarsi, dando un tocco artistico al quartiere. Dopo un lungo periodo di stop dovuto alla pandemia e agli interventi edilizi legati al bonus 110%, si riparte con tante novità proprio da dove si era interrotto il filo. Era la primavera del 2019 quando la squadra di ‘Arte Pubblica’, promossa dall’Associazione culturale Defloyd e già foriera di cambiamenti straordinari, avviava il progetto ‘Monticelli nel Futuro’. L’intento era quello di apportare un miglioramento alla qualità della vita nel quartiere, partendo da un decisivo cambio d’immagine. Partecipatissimo, in quella occasione, fu il contest per la realizzazione di un’opera d’arte murale sul grattacielo di via dei Gerani 3 e acclamatissimo l’artista selezionato dalla cittadinanza tra i finalisti: Emmanuel Jarus, muralista contemporaneo canadese e pittore figurativo di fama internazionale. Gli eventi però hanno remato contro, bloccando l’azione progettuale per anni. "Dopo un assurdo stravolgimento dei piani e un prolungamento delle tempistiche necessarie alla realizzazione dell’opera – dicono gli organizzatori – il momento di fermo è stato superato. Tante le novità, a partire dagli spazi: ora i muri a disposizione sono due, quello della palestra comunale di via degli Iris e quello della struttura del nuovo campo di calcio di via dei Narcisi. Anche gli artisti raddoppiano, a Emmanuel Jarus si aggiungerà l’artista torinese Psiko. Entrambi presenteranno due bozzetti ex-novo". A decidere saranno i cittadini con il voto online sul sito www.arte-pubblica.org. Il contest resterà aperto fino a domenica 11 giugno alle ore 23:59 per esprimere la propria preferenza tra le due opere di Emmanuel Jarus e tra le due di Psiko.

Valeria Eufemia