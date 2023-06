I musei si scoprono in un video "Così i ragazzi raccontano la città"

Fiammetta ti accompagna a scoprire i luoghi più belli di Fermo, ti conduce alla sala del Mappamondo per poi perdersi a raccontare la città più moderna, quella meno conosciuta. È il progetto che vede insieme la scuola media Da Vinci Ungaretti, il liceo artistico Preziotti e il Conservatorio, il risultato finale è la realizzazione di un video multimediale che sarà possibile vedere domenica alle 21, in piazza del Popolo. La storia l’hanno inventata i ragazzi della Da Vinci Ungaretti, la voce di Fiammetta appartiene all’assessore Micol Lanzidei, una ragazza del ‘400 che viaggia e difende il suo amore. Gli altri personaggi sono interpretati da Gabriele Claretti e le immagini le hanno messe insieme gli studenti del corso di arti figurative, circa 70 i ragazzi coinvolti dalle insegnanti Natalia Mignini e Lucia Postacchini, la colonna sonora è del Conservatorio. Il progetto è finanziato dalla Regione, legato alle politiche giovanili con il supporto dell’associazione ’Famiglia nuova’: "è una promozione collettiva delle nostre bellezze, spiega Scarfini, grazie al nostro punto di forza che sono proprio le scuole". A guidare l’associazione capofila, ‘Giovani territorio e cultura’ è Andrea Marsili che spiega: "Volevamo avvicinare i giovani al patrimonio artistico e museale della città, spesso distante da chi ha meno di 30 anni. Dopo la fase dello storytelling, la creazione della storia, c’è stato il lavoro degli artisti con 80 tavole e poi la creazione del video dietro la guida di Paolo Quintozzi, ex allievo del liceo, oggi videomaker di fama nazionale". Soddisfatte le dirigenti coinvolte, Maria Teresa Barisio per la Da Vinci, con le docenti Francesca Porto, Giusy Scendoni e Valentina Recchia, e Anna Maria Bernardini per il liceo che all’attività dei ragazzi ha dedicato circa 14 ore di laboratori. Domenica, dunque, la proiezione in anteprima ma il progetto non finisce, c’è la partecipazione del Gruppo Maggioli che realizzerà cartoline tratte da cinque disegni dei ragazzi, nascerà anche un gioco da tavola e tante altre occasioni per rendere i ragazzi protagonisti della promozione della città. Per Micol Lanzidei è davvero un esempio di lavoro corale e sinergico che ha alla base l’amore di tutti per la città. Un sogno da non perdere, dove la storia di Fermo e la storia dei musei diventa la Fermo dei ragazzi.

Angelica Malvatani