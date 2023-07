I Musicanti di Brema, Una Favola per Grandi e Piccoli a Fermo Stasera

Questa sera, con inizio alle ore 21,15 a Piazzale Azzolino, secondo appuntamento con Favole e stelle, la stagione estiva di teatro per ragazzi e famiglie promossa per il ventiduesimo anno consecutivo dal Comune di Fermo, con la collaborazione di Proscenio Teatro e la direzione artistica di Marco Renzi. Il progetto è parte del circuito interregionale Marameo festival, un format che nel 2023 vede insieme 5 Regioni (Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche e Puglia) e 40 Comuni, per quella che nei fatti è la più grande festa del teatro per l’infanzia e la gioventù oggi in Italia. Secondo appuntamento in programma questa volta non in Piazza del Popolo ma a Piazzale Azzolino, sempre con inizio alle ore 21,15. In scena una co-produzione tra "Accademia Perduta-Romagna Teatri" e "Teatro per Davvero" entrambe con sede a Forlì, presentano una storia divertentissima e conosciuta ovunque e da chiunque, quella dei Musicanti di Brema: un gatto, un asino, un gallo e un cane che per liberarsi dai maltrattamenti dei loro padroni decidono di intraprendere un avventuroso viaggio fino alla città di Brema dove sognano di unirsi alla banda musicale della città e diventare dei grandi musicisti. Una storia la loro che non conosce l’usura del tempo e che continua ad essere raccontata per la felicità di tutti: grandi e piccoli. L’ingresso è libero, non ci saranno prenotazioni da effettuare, lo spazio sarà accessibile fino ad esaurimento delle sedie disponibili. Informazioni: 335 5268147.