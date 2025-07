I musicisti in erba sul palco di Colli

Giovani talenti musicali in vetrina a Colli del Tronto, in piazza 25 Aprile. Da domani a domenica, infatti, torna il ‘Collisioni Song Contest’, la rassegna canora dedicata agli artisti emergenti che si distinguono per la scrittura e l’interpretazione di brani inediti. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Colli, offrirà un’importante opportunità a giovani musicisti e cantautori, dando loro la chance di esibirsi di fronte a un pubblico numeroso e a una giuria composta da esperti del settore. Il contest si inserisce nel ricco programma della manifestazione ‘Movida’, che animerà il centro cittadino per tutte e tre le serate del weekend con stand gastronomici, eventi collaterali e intrattenimento per tutte le età. Il Collisioni Song Contest prevede due serate in cui gli artisti verranno divisi in due gruppi, in programma venerdì 4 e sabato 5 luglio, e una finale domenica 6 luglio, durante la quale si esibiranno tutti e verrà decretato il vincitore. Oltre al riconoscimento simbolico, il primo classificato riceverà la possibilità di registrare e produrre i propri brani presso uno studio professionale. Anche il pubblico avrà un ruolo attivo: oltre alla valutazione della giuria tecnica, sarà infatti prevista una votazione popolare con l’assegnazione di un ulteriore premio simbolico. Appassionati di musica e non sono invitati a partecipare numerosi a un evento che valorizza la creatività, l’impegno dei giovani e la cultura musicale locale. La serata di venerdì, poi, ovvero quella inaugurale, sarà anche impreziosita dal concerto dei ‘Distretto 13’, in programma dalle 21.30 in piazza 25 Aprile. Insomma, tre serate assolutamente da non perdere e da vivere all’insegna del divertimento.

Matteo Porfiri