I nati nel 1973 festeggiano il traguardo dei 50 anni Centinaio di persone nate nel 1973 a Porto Sant'Elpidio si sono ritrovate per festeggiare i 50 anni. Abbracci, ricordi, speranze e progetti condivisi in una serata speciale al ristorante. Un'occasione per rafforzare l'amicizia tra i neo cinquantenni.