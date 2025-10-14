I nodi del commercio: "Varchi, parcheggi e mercato in piazza. Tanti dubbi in centro"

Quale futuro per il commercio ascolano? Ieri mattina al Lorenz Caffè si è tenuto un incontro organizzato dal gruppo consiliare della Lega per ascoltare i titolari delle attività commerciali e recepire le loro istanze in relazione alle difficoltà che continuano a generare ostacoli allo sviluppo economico del cuore pulsante cittadino. Presenti i consiglieri comunali Enrico Angelini Marinucci, Patrizia Petracci e il consigliere regionale Andrea Maria Antonini, quest’ultimo reduce dalla campagna elettorale che ha consentito a Francesco Acquaroli di essere confermato alla guida della regione Marche. "Vivendo la città possiamo tranquillamente dire che i punti e i nodi sul commercio del centro storico sono quelli che si ripetono continuamente da tempo – sostiene Antonini –. Visto che le maggiori problematiche sono quelle emerse qui è urgente impegnarci per cercare di migliorare ciò che è necessario, cosa per la quale stanno già lavorando il sindaco e l’assessore di riferimento. Se ci sono problemi che non sono stato ancora risolti credo sia necessario occuparcene".

Alla mattinata non c’era l’assessore Laura Trontini, ma quanto emerso è stato proficuo. La recente campagna di mappatura dei negozi effettuata dall’amministrazione comunale ha consentito di capire meglio quali attività sono presenti nei vari quartieri della città. Ed è proprio questo il modus operandi ritenuto corretto anche dalla Confcommercio. Lo sviluppo di una programmazione commerciale che riguardi il futuro infatti può essere effettuato cercando di capire cosa vendere, in quali zone vendere, e soprattutto a chi vendere. Tra le questioni che più preoccupano i commercianti ci sono l’annosa vicenda di parcheggi e viabilità, ai quali ora si sono aggiunti anche i varchi che rendono difficoltoso il transito in determinate ore per chi ha un’attività. Alcuni dei presenti inoltre hanno affrontato anche il fatto che la presenza del mercato in piazza del Popolo possa costituire un problema. Mentre per chi opera nel campo del food le limitazioni del venerdì e del sabato nel poter mettere la musica impedisce di attirare clienti nelle ore serali di maggior afflusso. "Pensiamo di tenere il mercato in centro ma senza penalizzare le altre attività presenti – spiega Sara Brunone, presidente Wap –. Ci chiediamo se questo impiego dei varchi era proprio necessario. Vogliamo guardare al green ok va bene, ma ci volete dare i servizi prima? I commercianti dovrebbero avere un permesso paragonabile a quello dei residenti. Altra questione è quella della Tari. Deve esserci una differenziazione tra le varie attività".

Massimiliano Mariotti