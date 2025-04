I Nomadi al Palariviera: "Bellissimo sentire il calore delle persone"

I Nomadi festeggiano 62 anni di musica. La band più longeva in Italia, prima di loro, al mondo, solo i Rolling Stones, hanno scelto anche le Marche per il loro tour: con l’organizzazione di Futura Unisce sarà a San Benedetto del Tronto domani, sabato 12 aprile, alle ore 21.30, al Palariviera e 16 maggio a Osimo. Ad oggi, dopo la scomparsa di Augusto Daolio (fondatore della band emiliana con Beppe Carletti), è composta da Beppe Carletti(tastiere, fisarmonica e cori) Cico Falzone(chitarre e cori),Domenico Inguaggiato(batteria), Massimo Vecchi (basso, voce),Sergio Reggioli (violino, voce),Yuri Cilloni(voce).

Carletti, come può definire il rapporto che avete con il pubblico, che prosegue di generazione in generazione? "Unico direi, non perché siamo i più bravi, ma per il nostro modo di essere. Non facciamo sentire al pubblico il peso di essere sul palco e loro giù. Non facciamo 100mila persone come in altri concerti, ma la cosa bella è che il nostro pubblico parla con noi e al termine ci dice ’ci vediamo al prossimo concerto’ e che portano i bambini: ciò vuol dire che il nostro è un ambiente sano, pulito. Bambini che chiamiamo sul palco, che cantano con noi: una cosa unica, per un affetto veramente grande. Con la nostra tourneè di 89 concerti arriveremo all’estate, toccando paesi, città e isole: scegliamo anche le piazze e l’incontro con la gente è bellissimo; senti il loro calore e il desiderio di ascoltarti. Siamo Nomadi di nome e di fatto".

Siete consapevoli che non è da molti formare una band e ottenere un successo infinito? "Erano anche altri tempi. Si abitava tutti nello stesso paese, i compagni di viaggio erano vicini per via della difficoltà per i trasporti di quei tempi. E’ una grande soddisfazione: nonostante la scomparsa di Augusto, che non era uno qualsiasi. Abbiamo delle canzoni che ci rappresentano e pur non sapendo a suo tempo a cosa andavamo incontro questo è magnifico".

Come ci si sente a essere alla guida dei Nomadi da 60 anni? "E’ una grande responsabilità, perché bisogna cercare sempre di essere coerenti con se stessi e con tutto il repertorio che abbiamo cantato e portato davanti alla gente, ma non ha uguali, nonostante i momenti difficili attraversati. Quando è morto Augusto non sapevo se proseguire: avevo timore di distruggere quanto fatto con lui. Ci ho messo la faccia, ci ho creduto, senza tradire mai i nostri principi. Non volevo che si dicesse: ’una volta morto Augusto guarda come sono andati a finire’".

I Nomadi sono cambiati? "Le persone sì, ma siamo sempre noi, anche se dei vecchi sono rimasto solo io. Chi arrivava sapeva cosa eravamo e rappresentavamo e ci hanno creduto. Ho trovato l’aiuto di tutti i ragazzi: entrare in una storia non era facile. Sembra quasi una fiaba e sono 25 le persone che hanno fatto storia e fiaba. Ognuno ha messo del suo: tanta roba".

Stefania Mezzina