"I nostri camion vandalizzati"

Vandalizzati i camion del circo. E’ successo nei giorni scorsi, negli spazi verdi davanti al centro commerciale Firmus, a Villa Sant’Antonio di Ascoli, dove si trova l’accampamento. "Un atto deprecabile – ha detto il titolare del circo Athos Adami –, ignoti hanno imbrattato i camion con la scritta: ’Animali torturati, pubblico felice’. Un gesto deprorevole, sono attrezzi, frutto di lavoro che le famiglie circensi hanno realizzato con sacrificio negli anni. Nei circhi lavorano artisti bravissimi, acrobati, clown, illusionisti, che merito oltre che ammirazione, anche rispetto. Oltre allo sconcerto per l’accaduto, ripristinare i danni comporterà ulteriori spese che la proprietà dovrà sobbarcarsi".

Quando vi siete accorti di quanto era accaduto? "All’indomani. Troviamo inaccettabile le frasi scritte. Ci accusano di torturare gli animali. Questa grave accusa la respingiamo al mittente. Nessuno in questo circo ha mai torturato un animale, ci aiutano a guadagnarci da vivere. Sono con noi da una vita, li rispettiamo. Ho dei cavalli che non si tengono in piedi, ma non li abbatterò mai, perché sono membri della nostra famiglia. Ci hanno aiutato a vivere".

Cosa si sente di dire a chi ha vandalizzato i vostri camion? "Sono dei vigliacchi. Vengano a parlare con noi, a viso a viso. Così avranno modo di vedere come trattiamo gli animali. Si rendono conto di cosa significa possedere un animale oggi? Oggi paradossalmente è più complesso detenere un animale, che un’arma da fuoco. Per noi gli animali sono dei familiari, trascorriamo la nostra vita con loro e lavoriamo in simbiosi, sono fondamentali per la nostra sopravvivenza. Chi ha compiuto lo sfregio, approfittando delle tenebre della notte, è un vigliacco".

Maria Grazia Lappa