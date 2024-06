I nostri cervelli in fuga: la scoperta di Travaglini

E’ stato dimostrato dagli scienziati dell’Università del Nuovo Galles del Sud in Sydney, Australia, che filamenti, detti nanofili, prodotti da batteri presenti in natura e modificati aggiungendo un singolo composto, vengono resi conduttivi e cioè possono condurre elettricità su brevi distanze sfruttando l’energia dell’umidità presente nell’aria. Lo studio, pubblicato nella rivista scientifica Small, è stato condotto dal dottor Lorenzo Travaglini, 34 anni, ricercatore di Monteprandone, nato a San Benedetto unitamente al suo team, supervisionato dal dottor Dominic Glover. Il giovane ricercatore, autore principale dell’articolo, ha spiegato che questa scoperta, prendendo ispirazione dalla natura, apre possibilità per lo sviluppo di componenti e dispositivi elettrici, basati sulle proteine, sostenibili e rispettosi dell’ambiente portando innovazioni nelle applicazioni biomediche, nel monitoraggio ambientale ed altri campi. L’obbiettivo di tale scoperta è di creare componenti elettronici sostenibili modificando i materiali prodotti dai batteri, inaugurando così un’era completamente nuova di elettronica "verde" che contribuirà a plasmare un futuro più sostenibile, anche se tali ricerche sono ancora nella fase iniziale ed occorrerà del tempo prima di vedere questi filamenti ingegnerizzati utilizzati nell’elettronica di tutti i giorni: "ma il team sta andando nella direzione giusta" sostiene il ricercatore Travaglini.

Il dottor Lorenzo Travaglini ha completato la laurea triennale in fisica e la magistrale in fisica applicata presso l’Università di Bologna. Ha sempre cercato risposte alle sue domande attraverso la fisica ma, non trovando riscontro in Italia e quasi sul punto di rinunciare ai suoi sogni, nel 2017 ha ricevuto una borsa di studio dall’Australia e si è trasferito a Sydney per proseguire i suoi studi grazie ad un dottorato in scienze dei materiali presso l’Università del New South Galles dove attualmente lavora come ricercatore post doctor. Il giovane marchigiano sogna una carriera accademica che gli permetta di continuare a fare ricerca e vedere con successo le proprie scoperte applicate nel mondo reale, i suoi materiali innovativi sul mercato contribuendo ad un futuro più sostenibile ed innovativo.

Marcello Iezzi