I nostri familiari ’migranti’: ecco le loro storie

Allontanarsi dal proprio Paese è un’esperienza che segna profondamente la vita di una persona. Ecco il resoconto di alcune interviste di nostri familiari "migranti". Luciana, nonna di Sara, trasferitasi da bambina negli Usa insieme ai suoi familiari, nonostante le difficoltà nell’imparare la nuova lingua, ricorda di aver goduto dell’acqua corrente e della tv in casa, comfort all’epoca inesistenti in Italia. Teresa, zia di Giacomo, partita per l’Argentina a 16 anni per raggiungere i suoi, gestori di un panificio a Buenos Aires, si è trovata molto bene nella comunità italiana che le ha permesso di imparare la lingua. Atef, il padre di Melek, giunto in Italia dalla Tunisia a 22 anni in cerca di un futuro migliore, ha frequentato una scuola serale per imparare la lingua italiana, che lo ha aiutato ad adattarsi. Daiane, la zia di Leonardo, si è trasferita in Italia dal Brasile nel 2013 per riscoprire le sue origini italiane. Aiutata dal fidanzato italiano è riuscita ad integrarsi presto, apprezzando la cultura e il cibo italiani. Continua però a sentire nostalgia di casa. Reshma, madre di Raoul, è giunta in Italia dall’India da bimba grazie ad un’adozione. Felicissima di aver trovato una nuova famiglia, si è sentita accolta, anche se non è riuscita ad imparare subito la lingua. Il suo sogno? Tornare nel suo Paese per riscoprire le proprie origini insieme ai suoi figli nati qui in Italia. In conclusione, trasferirsi in un Paese straniero significa affrontare tanti cambiamenti e difficoltà, ma è una sfida che arricchisce.