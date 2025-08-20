"I nostri musei piacciono,. Pinacoteca la più visitata. Bene il servizio e-bike"

Le presenze registrate nei Musei Civici di Ascoli, confermano come la Città delle Cento Torri sia diventata un punto di riferimento turistico tra le città d’arte italiane. Le iniziative e le mostre promosse dal professor Stefano Papetti hanno aiutato anche nella promozione della città. A confermare il buon successo dei Musei Civici ascolani è stato Fabio Bracchi, presidente della Cooperativa Integra che assieme alla cooperativa Il Picchio gestisce proprio le strutture museali cittadine.

Bracchi è confermato questo boom di presenze di turisti in città? "Abbiamo registrato dei dati molto positivi anche di turisti che arrivano dal mare, in fuga dal grande caldo. Molti stanno scegliendo l’entroterra anche a causa dei rincari. Sta funzionando bene anche il ciclo turismo grazie anche al nostro nuovo servizio di noleggio di E-bike. Lo scorso anno i Muesi Civici hanno registrato in totale 30.257 presenze. Credo che quest’anno saranno di più almeno a vedere i dati di questi primi sette mesi. Ieri ho inviato un report al sindaco e credo che presto sarà lui a fornire i dati ufficiali".

Dopo una leggera flessione nei mesi primaverili questa estate ha segnato invece un grande rilancio dei Musei Civici? "I dati che abbiamo elaborato fino al mese di luglio 2025 sono positivi. È vero nei mesi di marzo e aprile abbiamo registrato una lieve flessione, ma poi abbiamo avuto un maggio, giugno e luglio strepitosi, grazie a tutte le attività ed eventi messi in campo. Il bilancio di questi primi sette mesi del 2025 è positivo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno".

Qual è il museo più visitato della città? "Il museo più visitato è la Pinacoteca Civica che gode certamente del fatto di essere posizionata in pieno centro in Piazza Arringo proprio nel Palazzo Arengo sede anche dell’Ufficio Informazioni Turistiche. A seguire il Forte Malatesta che è stato più facilmente raggiungibile anche grazie alle nuove bici elettriche, poi la Galleria d’Arte Contemporanea Licini nel Chiostro di Sant’Agostino, il Teatro Ventidio Basso, che apriamo solo la domenica e festivi per le visite guidate e infine il Museo dell’Arte Ceramica che sta crescendo tanto anche con le presenze".

Valerio Rosa