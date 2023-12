I numeri delle prestazioni e l’emergenza screening

Dal numero delle prestazioni specialistiche erogate in un anno (il 2022), ben 4.823.230 di cui 57.027 in libera professione, al flusso nei due Pronto soccorso che durante l’estate fa impennare la curva degli accessi in quello di San Benedetto, ai dati dei punti nascita con un decremento importante dei nuovi nati a livello regionale e anche a livello provinciale, fino alla bassissima adesione agli screening. Si è parlato dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli a 360 gradi, e dunque anche dei numeri relativi al personale, ai posti letto, alla medicina sul territorio, nel corso dell’assemblea pubblica organizzata dalla direzione generale dell’Ast, svoltasi ieri pomeriggio, all’auditorium ‘Neroni’. A fare gli onori di casa il direttore Nicoletta Natalini che, affiancata dal direttore sanitario Bernadette Di Sciascio e dal direttore amministrativo Paola D’Eugenio, ha illustrato come è organizzata e i servizi che eroga l’azienda che dirige e che tra quindici giorni spegnerà la prima candelina.

Preoccupanti i numeri relativi all’adesione ad Ascoli agli screening offerti dal Servizio sanitario nazionale per la diagnosi precoce dei tumori. Solo il 23,4% ha risposto a quello della cervice uterina: su una popolazione target di 17.776 e su 8.658 inviti, il numero delle adesioni è stato di 2.028. Leggermente più alta, ma sempre bassa, la partecipazione delle donne chiamate ad aderire allo screening mammografico: su 12.108 chiamate attive (tramite lettera) solo 4.048 hanno risposto presentandosi all’esame, ovvero il 33,4%. Bassissima l’adesione allo screening del colon retto: su 31.2017 inviti, in 5.834 hanno risposto, il 18,7%.

A ottobre 2023 è arrivato il quarto screening, Hcv, e l’adesione è stata del 7,1%: su 21.270 inviti hanno partecipato in 1.512. "Gli screening sono previsti per legge, sono percorsi diagnostici precoci per i quali è stata dimostrata un’efficacia – dice la Natalini –. Purtroppo l’adesione della popolazione di Ascoli è molto bassa. Dunque, si tratta di un ambito nel quale l’azienda sanitaria si deve assolutamente impegnare e ha bisogno dell’aiuto di tutti, dalle associazioni di volontariato alla politica a tutti gli operatori sanitari, per far capire quanto sia importante aderire agli screening. Probabilmente le donne, quelli indirizzati a loro, li fanno privatamente, ma non è la stessa cosa di farli all’interno di un sistema sanitario come quello pubblico. Ci dobbiamo lavorare, è importante che la popolazione aderisca".

l. c.