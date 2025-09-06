"I numeri parlavano da tempo, denunciare non avrebbe aiutato"

Dopo l’annuncio della Hp Composites di ricorrere a dodici mesi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi industriale, nel territorio si è diffuso un interrogativo: com’è possibile che una realtà da oltre 540 dipendenti, considerata fino a poco tempo fa un fiore all’occhiello del distretto metalmeccanico, sia precipitata in una situazione tanto grave? I segretari di Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm Pompei, Puglia, Bartomioli e le Rsu aziendali ieri hanno voluto fare chiarezza su questo punto, ricordando il lavoro svolto negli ultimi anni. "La crisi non ci ha sorpreso – spiegano – perché conoscevamo bene i bilanci, che sono pubblici e che da tempo mostravano segnali di forte indebolimento. Non siamo rimasti fermi: abbiamo sollevato più volte il problema con la direzione, con Confindustria e persino con la proprietà francese. I numeri parlavano chiaro: calo delle commesse, aumento dei costi, perdita di competitività. Il rischio era evidente e lo abbiamo denunciato". Secondo i sindacati, non era loro compito trasformare quelle analisi in un allarme pubblico che avrebbe potuto minare i rapporti commerciali con i clienti. "Il nostro dovere – aggiungono – è tutelare i lavoratori, non spaventare i mercati. Denunciare all’esterno in modo prematuro avrebbe potuto accelerare la crisi, facendo fuggire clienti come Ferrari o Maserati. Per questo abbiamo scelto la via del confronto diretto, insistendo affinché l’azienda elaborasse un piano di rilancio, cosa che purtroppo non è mai avvenuta". Le Rsu ricordano anche di aver più volte contestato la gestione ordinaria. "Si puntava solo a tamponare i conti – denunciano – usando ferie e permessi per ridurre il costo del lavoro, senza affrontare i nodi strutturali. Noi abbiamo fatto comunicati interni, convocato assemblee, presentato richieste formali. Non c’è mai stata una risposta concreta".

Ora che la crisi è esplosa in tutta la sua gravità, i sindacati rivendicano il ruolo di sentinelle del lavoro. "Abbiamo vigilato e denunciato nei luoghi giusti, non siamo rimasti in silenzio, denunciando la situazione sia all’azienda, che ci ha accusato di dire cose false, sia a Confindustria Ascoli, che però non si è mossa. Oggi – hanno detto i sindacalisti – i fatti dimostrano che avevamo ragione. Ma non serve guardare indietro: adesso è il momento di agire. Chiediamo un piano industriale vero, condiviso con istituzioni e lavoratori, che indichi prospettive di diversificazione e di sviluppo. Non accetteremo che i 540 dipendenti diventino vittime di anni di immobilismo e di scelte sbagliate. Noi continueremo a fare la nostra parte".

p.erc.