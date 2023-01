I ’Pacchi della solidarietà’: il Club 41 Marcuzzo 43 in prima linea per chi ha bisogno

Anche quest’anno il Club 41 Italia ha rinnovato la tradizione della consegna dei ‘Pacchi della Solidarietà’ su tutto il territorio nazionale. Si tratta di alcune scatole natalizie che contengono prodotti alimentari di prima necessità da donare alle famiglie in difficoltà. Ad Ascoli grazie alla collaborazione con il Conad di via Erasmo Mari, all’azienda ‘Farine Magiche’ di Michele Lo Conte e all’Oleificio Angelini, il Club 41 Marcuzzo 43 è riuscito ad accontentare diverse famiglie aggiungendo a pasta, farina, olio, tonno, salsa di pomodoro, biscotti, dolci e scatolame vario, anche i ‘Panettoni della Solidarietà’ realizzati dal Club Round Table Italia. I soci del Club 41 Marcuzzo, infatti, hanno acquistato i panettoni contribuendo tra l’altro a sostenere la Fondazione Fibrosi Cistica e a finanziare Borse di Studio per giovani laureati che si dedicano alle ricerche su malattie neurovegetative. Ad Ascoli i ‘Pacchi di Solidarietà’ sono stati consegnati dal Presidente del Club 41 Marcuzzo 43, Valerio Rosa, al Centro di Carità ‘Don Peppe Giuliani’ della Parrocchia di San Marcello. Alla presenza del parroco don Daniele De Angelis e delle volontarie che gestiscono il Centro di Carità dedicato all’indimenticato sacerdote, sono state regalati i beni alimentari alle famiglie più bisognose. Contemporaneamente il socio Domenico Fratoni ha consegnato altri pacchi ad alcune famiglie in difficoltà, mentre l’altro socio e artista Patrizio Moscardelli li ha portati in alcuni Centri di Disagio Mentale dove è insegnante in corsi di pittura e arti grafiche. Altri pacchi sono stati distribuiti dal presidente Roberto Galanti del nuovo Club 41 San Benedetto-Riviera Adriatica 44, alla ‘Casa Famiglia Manuela’ che ha in affido otto bambini afflitti da gravi handicap.