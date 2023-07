"I pannelli solari mai controllati, alla fine il Comune ci ha rimesso"

È stato un Consiglio comunale dai toni accesi, quello che si è tenuto ad Acquaviva Picena, con un duro faccia a faccia tra maggioranza e opposizione, soprattutto quando sono stati discussi i punti relativi al Documento unico di programmazione (Dup) e al bilancio di previsione. "Abbiamo ricordato alla minoranza danni ed errori dal 2012 al 2022 – dice il sindaco Sante Infriccioli (foto) –. Più di due ore di accese discussioni per scoprire che l’unica cosa che hanno compreso è quella dell’installazione dell’antenna, che la legge permette e che, come abbiamo visto nel passato, né i comitati, né le opposizioni possono fermare. Durante i dieci anni Rosetti-Balleta, sono state installate ben tre antenne in terreni privati, portando nelle casse comunali zero euro. Nel mese di marzo, Iliad ci ha informati del fatto che avrebbe installato altre due antenne in terreni privati: una vicino la palestra, l’altra vicino al cimitero. Abbiamo subito contattato l’azienda e abbiamo iniziato una trattativa volta a ridurre le installazioni da due a una, e soprattutto a verificare la disponibilità di un terreno comunale, così da avere degli introiti per la collettività (10mila euro all’anno)". Infriccioli parla poi dell’impianto fotovoltaico installato dalla vecchia amministrazione.

"Un impianto che in sei anni poteva dare ad Acquaviva da 200 a 300mila euro – aggiunge –, invece incredibilmente è costato alle casse comunali 4mila euro, perché nessuno dei Rosetti-Balletta e altri si è mai preoccupato di controllarne il funzionamento. Da luglio a dicembre 2022, in soli sei mesi di lavoro di squadra della maggioranza, con in testa il vicesindaco Pignotti, il Comune ha incassato 24mila euro". Secondo il sindaco, altri soldi sono stati sperperati con l’Unione dei Comuni, costata 100mila euro, asserendo che in dieci anni di amministrazione Rosetti sono state anche minate le fondamenta del bilancio.