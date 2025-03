"I parchi del quartiere ad Elena Augello e Osvaldo Viscioni"

I due parchi del quartiere intitolati ad Elena Augello e Osvaldo Viscioni. Il comitato di quartiere San Filippo Neri ha avanzato una proposta all’amministrazione comunale sambenedettese affinché le due principali aree verdi che si trovano nel territorio di competenza del comitato vengano intitolati a Elena Augello e Osvaldo Viscioni, due persone che hanno lasciato un segno profondo nella comunità. Il presidente Roberto Vesperini, insieme al direttivo, ha manifestato la volontà di assegnare i nomi di Augello e Viscioni rispettivamente al parco di via D’Annunzio, quello che si trova a Nord Est della chiesa e a quello di via Ferri, vale a dire il parco che si trova a ridosso dei plessi scolastici della zona.

Elena Augello, giornalista e volto della televisione locale, è scomparsa nel 2022 all’età di 41 anni. Madre premurosa e professionista stimata, la sua figura è ancora oggi ricordata con affetto. Osvaldo Viscioni, ex calciatore professionista, è stato un punto di riferimento per i giovani del quartiere, trasmettendo loro i valori dello sport e partecipando attivamente alla realizzazione di eventi e manifestazioni locali. L’importanza di queste due persone ha spinto il comitato a formulare la richiesta, come sottolineato dallo stesso Vesperini che ha condiviso con il resto del direttivo questa scelta: "Sono due simboli del quartiere. Con questo gesto ricordiamo anche tutte le altre persone scomparse che hanno operato per il bene comune". Un gesto che certamente troverà il consenso dei residenti del quartiere.

e.l.