I pensieri dei bambini sui gradini. Ecco la ’Scala della gentilezza’

Ieri mattina nel ristrutturato edificio di via Firenze, adibito provvisoriamente a sede scolastica del plesso di via Ischia, è stata inaugurata la ’Scala della gentilezza’ che riporta i pensieri espressi dai bambini di Grottammare in occasione della recente giornata della gentilezza. "Era il 13 novembre, giorno della gentilezza, quando ci siamo incontrati per stabilire i colori da dare all’edificio, ne abbiamo approfittato per ideare questa iniziativa – afferma il sindaco Alessandro Rocchi – Far scrivere ai bambini delle frasi da mettere sulla scala per rendere ancora più accogliente l’edificio. Un progetto realizzato in collaborazione con la scuola. Se tutto fossero più gentili il mondo andrebbe molto meglio". E’ intervenuta anche la dirigente scolastica Luigina Silvestri: "Una iniziativa bellissima sul tema della gentilezza che portiamo avanti come educazione civica. Un tema importante perché le relazioni all’interno delle classi, con le famiglie e a tutti i livelli sono importantissime per costruire una comunità educante. La gentilezza è sempre un grande valore, in particolare in questi momenti che oggi viviamo anche complessi. Queste sinergie tra scuola, comune e famiglie sono elemento essenziale per il buon funzionamento del servizio scolastico e la crescita dei nostri bambini". All’inaugurazione è intervenuta anche Monica Pomili, assessore ai servizi sociali. "I bambini ci hanno deliziato dei loro pensierini sulla gentilezza. Il messaggio più importante che vogliamo trasmettere è che bisogna rispettare sempre l’altro e speriamo che i bimbi ogni mattina, leggendo queste frasi, si rendano conto di quando il loro futuro è importante per tutti noi. Tra le tante, c’è una frase che mi ha colpito particolarmente, dice: ’La gentilezza è una lingua che tutti possono parlare e che tutti possono ascoltare’". Marcello Iezzi