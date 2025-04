I pescatori di plastica: "Perdiamo un amico, parlava sempre di noi. Un onore conoscerlo"

"Perdiamo un amico". Con queste parole semplici e sentite, i pescatori di San Benedetto del Tronto ricordano Papa Francesco, venuto a mancare all’età di 88 anni. Non era solo il Pontefice della Chiesa universale: per la marineria sambenedettese era una presenza vicina, un volto familiare. Un legame umano e spirituale nato attorno al lavoro quotidiano del mare, e rafforzato nel tempo da incontri diretti, iniziative ambientali e continui gesti di attenzione. L’iniziativa A Pesca di Plastica, avviata a San Benedetto nel segno della sostenibilità e diventata modello a livello nazionale è stata la scintilla che ha acceso l’amicizia tra il Pontefice e i marittimi marchigiani. Un progetto ambientale ma anche sociale, che vide i pescatori protagonisti di un’azione concreta di recupero di rifiuti dai fondali. Papa Francesco ne parlò più volte, apprezzando il valore etico di quel gesto silenzioso e faticoso, fatto spesso a costo di perdite economiche. "Il mondo perde una figura importantissima, ma noi pescatori perdiamo anche un amico. Aveva sempre manifestato grande affetto nei nostri confronti e non mancava mai di parlare dei pescatori di San Benedetto. Dei giorni in cui lo abbiamo incontrato ricordo la grande emozione e il grande dono che ci fece. È stato un onore stringergli la mano", racconta con commozione Pietro Ricci, presidente degli operatori portuali. La prima udienza ufficiale risale al 18 gennaio 2020. In quell’occasione, Papa Francesco definì il loro mestiere "antico e prezioso", sottolineando come fosse spesso "dimenticato, duro e rischioso". Lodò con forza l’iniziativa ecologica nata in Riviera, riconoscendo nel loro operato una testimonianza cristiana concreta, capace di unire lavoro, fede e rispetto per la "casa comune". Ma non si trattò di un episodio isolato. Anche nel novembre 2023, durante un’intervista al Tg1, il Papa tornò a citare San Benedetto, ricordando il progetto. "I pescatori, pur perdendo denaro, si dedicano a ripulire il mare dalla plastica. È un esempio di responsabilità e amore per il creato", affermò con convinzione. L’ultima grande occasione di incontro fu il 23 novembre 2024, in occasione della Giornata Mondiale della Pesca. Tra i testimoni di quei momenti anche don Giuseppe Giudici, cappellano del porto, da anni vicino al mondo della pesca sambenedettese. "Si provano sentimenti di gratitudine, di dolore ma non di tristezza, perché lui non vorrebbe sentire parlare di tristezza. Un caro ricordo per quanto ha donato alla marineria sambenedettese, per gli incontri e per le lettere che ricevevamo ogni volta che gli portavamo un dono".

Emidio Lattanzi