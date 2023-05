I piccoli borghi da rilanciare Da Acquaroli a Castelli: "Il piano"

Il governo Acquaroli ribadisce gli investimenti per rilanciare la cultura dell’economia dei borghi ed il Comune di Petritoli fa, della progettualità regionale, azioni concrete a sostegno del commercio e rigenerazione del territorio. Questo il tema della realtà e prospettive dei piccoli borghi, di cui si è parlato ieri al teatro dell’Iride, dove sono intervenuti il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli, il senatore Guido Castelli e l’economista Nomisma e presidente Caab (Bologna) Marco Marcatili, accolti dal sindaco Luca Pezzani e dalla consigliera con delega al commercio Francesca Ascenzi, promotrice e moderatrice dell’incontro. "Dove c’è impresa c’è vita – ha esordito Ascenzi per introdurre i relatori – perché le realtà commerciali sono custodi di tradizioni ed espressioni socio culturali del territorio e rappresentano le identità dei luoghi". "L’economia del passato si sviluppava nel centro storico ricco di botteghe – ha detto Pezzani – poi l’economia ha subito trasformazioni sociali, lasciando però intatto il tessuto commerciale che l’Amministrazione ha il dovere di rafforzare, mettendo in concreto idee volte a consolidare l’economia locale. Tra queste, il progetto commerciale sostenuto dalla regione denominato ‘Petritoli viva’ che tanto ha dato al territorio". "La legge sui borghi – ha detto il governatore – è una scelta politica convinta e valoriale, fondata sul riconoscimento delle vocazioni dei territori che attraverso le eccellenze dell’enogastronomia, storiche, culturali, sociali ed economiche, diventano identità intorno cui costruire presente e futuro. Un’identità che non va solo preservata ma ricostruita con complementarietà di proposte, valide come strategie di rilancio. Le Marche ‘è la regione dei borghi’– ha concluso – e abbiamo due scelte: difendere non un modello bucolico, ma la realtà della ricchezza dei nostri borghi attraverso una solida programmazione strategica per farne promozione e per convincere i giovani a restare, oppure consegnare il territorio alla decadenza e all’anonimato". In merito alla pianificazione dello sviluppo dei piccoli borghi, Marcatili ha fatto riferimento alla strategia di rilancio contro lo spopolamento ravvisabile nella creazione di luoghi di residenza temporanea e nell’importanza della diffusione di fiducia che parta anche da piccole azioni, elogiando per questo, il Comune di Petritoli. Di effetti a ricaduta sul territorio legati agli interventi Next Appennino, ha parlato il senatore Castelli, soffermandosi sui temi di caratura nazionale del calo demografico e diminuzione della natalità, quali fenomeni da contrastare posti tra gli obiettivi del governo nazionale.

Paola Pieragostini