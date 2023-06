’I Piceni nelle Marche’: il convegno al teatro dei Filarmonici

‘I Piceni nelle Marche’: questo il titolo dell’interessante convegno in programma domani, alle 16.30, al teatro dei Filarmonici, nel corso del quale verrà presentata ‘Archeologia Picena’, ovvero una pubblicazione della direzione regionale dei musei delle Marche che raccoglie i risultati scientifici emersi dalle ultime ricerche sul popolo dei Piceni. Dopo 23 anni dalla mostra ‘Piceni popolo d’Europa’, che dal 1999 al 2001 ha fatto tappa a Francoforte, Ascoli, Teramo, Chieti e Roma, ci sono infatti rilevanti novità sulla civiltà picena. Dopo i saluti istituzionali, domani si svolgerà una tavola rotonda moderata da Nicola Mastronardi, scrittore di romanzi storici del mondo italico, giornalista e autore Rai, membro dell’accademia dei georgofili.

Sulle ultime ricerche picene relazioneranno Alessandro Naso, direttore della scuola di specializzazione in beni archeologici dell’università Federico II di Napoli, ordinario di etruscologia e antichità italiche, e Nicoletta Frapiccini della direzione regionale dei musei delle Marche, e direttore dell’Antiquarium statale di Numana. L’intento di questo incontro è quello di coniugare il rigore dei dati scientifici con la divulgazione nei confronti di un pubblico più vasto. Per la prima volta verrà inoltre azzardata un’attività artistica stimolata da un reperto piceno in bronzo dal titolo ‘Danza di guerrieri Piceni intorno al totem’, momento per il quale è stata coinvolta l’associazione ascolana ‘Miniera delle arti’.

l. c.