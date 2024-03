I piconi ora diventano prodotto De.c.o

Ogni famiglia ha la sua ricetta per i piconi di Pasqua che però possono ora fregiarsi della De.Co. (denominazione comunale, già introdotta per i ravioli di carnevale). Il disciplinare della De.Co. prevede per la pasta sfoglia l’utilizzo di farina (preferibilmente tipo "0"), uova, un componente grasso: qualche cucchiaio di strutto (ingrediente storico e tradizionale) oppure, in alternativa, qualche cucchiaio di olio extravergine di oliva o noce di burro, acqua e sale q.b., eventuale aggiunta di latte, eventuale aggiunta di una piccola quantità di vino bianco. Per il ripieno è indispensabile una miscela bilanciata di pecorino stagionato, formaggio stagionato a latte vaccino (es. parmigiano, grana) e/o formaggio poco stagionato a latte ovino e/o vaccino (es. formaggio "Barzotto"), un uovo medio per ogni 100 g di formaggio. Eventuali altri ingredienti pepe e scorza di limone. Il consumo dei piconi ad Ascoli, a differenza delle aree limitrofe, caratterizza la colazione del giorno di Pasqua, insieme a uova sode decorate, pizza di formaggio e salumi nostrani. Naturalmente fanno parte del menù delle gite di Pasquetta. Il nome "piconi", tipico dell’area ascolana, è dovuto alla caratteristica "piccata" apicale a forma di croce.