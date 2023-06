I processi di oggi e quelli dell’Inquisizione Pari opportunità, incontro con Iacopo Benevieri

Una serie di incontri promossi dal neo insediato comitato pari opportunità dell’ordine degli avvocati di Ascoli e moderati dai suoi componenti, gli avvocati Stefania Poli, Cristina Sbraccia, Antonella Liberati, Raffaella Cardola, Luca Fioravanti e Pietro Antimiani ed introdotto dalla presidente avvocato Alisia Laudadio. Il primo in arrivo è sul linguaggio delle sentenze penali di oggi e quelle dell’Inquisizione. L’appuntamento con l’autore l’avvocato Iacopo Benevieri sul libro "Abiura. Le parole della giurisdizione tra inquisizione e garanzie" si terrà oggi dalle 16 a San Benedetto, al Museo del Mare con il patrocinio del Comune di San Benedetto. Dopo l’incontro del novembre scorso dedicato al libro "Cosa indossavi? Le parole nei processi penali per violenza di genere", l’avvocato Iacopo Benevieri torna ad approfondire i meccanismi linguistici del processo penale confrontando il linguaggio delle sentenze dell’Inquisizione con quello di alcune sentenze penali di oggi, evidenziandone inaspettate analogie. Iacopo Benevieri è avvocato penalista responsabile, dal 2019,della Commissione sulla linguistica giudiziaria della Camera Penale di Roma che si occupa del linguaggio come strumento di attuazione di diritti e di esercizio di poteri nel processo. Interverranno l’assessore alle Pari Opportunità Lina Lazzari ed il presidente dell’ordine degli avvocati di Ascoli Paolo Travaglini.