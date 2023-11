I prodotti speciali di Ama Aquilone per le feste

Dall’olio extra vergine di oliva a cinque etichette di vini, dalla passata di pomodoro alle confetture e ancora pasta di semola di grano duro e composte. Sono tanti i prodotti della Bio fattoria sociale Ama Terra di Castel di Lama, che impreziosiscono le Gift box, acquistabili per questo Natale scegliendo tra tre esclusive confezioni regalo. Da diversi anni, infatti, la Cooperativa Ama Aquilone utilizza l’agricoltura come uno strumento attraverso il quale gli ospiti delle comunità presenti nel territorio, possono recuperare il senso del lavoro che c’è dietro a ogni cosa, ricevendo una formazione professionale, fatta di impegno quotidiano, rispetto per la natura e condivisione. La Bio Fattoria Sociale Ama Terra ha pensato a tre Gift Box natalizie da comporre con il meglio dei suoi prodotti biologici. Per info e prenotazioni Gift Box 388 3774489 Patrizia. www.amaterra.coop