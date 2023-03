I progetti dell’archistar Boeri e i luoghi coinvolti

"Speriamo a giugno di consolidare questa decisione del Tar. Ma intanto il blocco totale dei Piani attuativi, e con essi anche delle ordinanze e relative progettazioni in corso (chi si sarebbe preso la responsabilità di portare avanti una qualsiasi cosa, se la sospensiva fosse stata accolta?), è un pericolo evitato". E’ uno dei commenti sulla pagina Facebook di "Arquata e le altre" che racchiude le tante associazioni nate dopo il sisma del 2016. Il no del Tar alla sospensiva chiesto da alcuni residenti di Piedilama ha fatto tirare un sospiro di sollievo. L’attuazione dei Piani Attuativi può dunque proseguire come da cronoprogramma. Il Consiglio comunale di Arquata del Tronto il 5 dicembre 2022 ha approvato definitivamente all’unanimità l’adozione dei Piani urbanistici attuativi (Pua) – realizzati dal gruppo Mate Boeri dell’archistar Stefano Boeri – delle aree perimetrate a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 30 ottobre 2016, vale a dire Arquata capoluogo e le frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo e Capodacqua. La spesa prevista è di 80 milioni di euro. Dopo la presentazione dei Pua a maggio 2022 erano giunte 198 osservazioni; 59 sono state accolte, 52 accolte parzialmente accolte e 87 non sono state accolte, 6 perché del tutto non pertinenti. Ma fin da subito sono emerse volontà di ricorrere al Tar in contestazione ad alcune decisioni come quella di delocalizzare a Piedilama parte dei residenti a Pescara del Tronto.

p. erc.