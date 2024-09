I progetti per il Piceno. Da Gregori a Massi, si pensa già al futuro: : "La strada è quella giusta"

Firmani

Studenti in aumento, corsi in ampliamento, ora non resta che pensare a campus e soluzioni abitative. "Sarebbe bene rendere noti i risultati che sono stati fatti in zona – dice il rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori –. Siamo partiti con un solo corso di infermieristica unico con sede nel Piceno e uno di economia aziendale a San Benedetto. Questi due corsi sono stati caratterizzati da un’evoluzione notevole, in entrambi i settori. Per quanto riguarda la sanità abbiamo incrementato con un corso in fisioterapia che a novembre ci darà i primi laureti. L’anno scorso è partito il nuovo corso di laurea triennale in tecnico di radiologia. Tutti corsi professionalizzanti ed estremamente utili in un momento storico come quello attuale, per cui c’è grandissima richiesta. Altro traguardo sono le prime lauree del corso di sistemi agricoli innovativi, che abbiamo consegnato a luglio. Anche il polo di San Benedetto si è sviluppato molto: abbiamo aggiunto una magistrale in management Sociosanitario che sta ottenendo grandissimi risultati. E poi va considerato il nuovo corso di laurea per le risorse ittiche, che è attualmente in partenza. Sempre in quest’ultimo anno anche il corso sul paesaggio, in collaborazione con Unicam. Insomma – conclude il Rettore –, credo che in pochi anni sia stato fatto moltissimo, perché si parla di processi che solitamente chiedono moltissimo tempo. Ci sono ancora progetti per il futuro, a cui stiamo lavorando, stiamo provando a svilupparli".

Stesso punto di vista quello condiviso dal presidente del Consorzio universitario piceno, Claudio Massi, che commenta così la crescita: "Si sta facendo tanto, stanno lavorando tutti duramente per migliorare sempre di più l’offerta. Credo che si sia puntato sui corsi che attualmente interessano di più e questo lo dimostra la bella crescita registrata. Teniamo in considerazione che i dati non considerano ancora gli iscritti per l’anno accademico 2024-2025, visto che non sono ancora concluse le iscrizioni". Il corso con più iscritti sembrerebbe essere quello di architettura. "Credo che Architettura – continua – abbia incrementato tanto gli iscritti, è un periodo positivo per questo settore ed è sempre più centrale, ci sono accordi con gli istituti scolastici e con le imprese che permettono un maggior flusso di idee, ci sono tirocini attivabili e nuove opportunità da cogliere per fare esperienze. Ci sono tante concause, ma è positivo per il nostro territorio. Le imprese hanno un importantissimo ruolo in questo meccanismo: fanno in modo che anche l’Università sia più attrattiva, perché amplia le opportunità e le scelte dei futuri studenti".

Ma tra la crescita degli studenti e quella dei corsi ciò che sembra ancora latitante è uno studentato ad hoc. "L’idea è quella di ampliare le soluzioni abitative, il Comune ha in progetto diverse opportunità per creare studentati o comunque alloggi pensati per gli studenti. Più ci sono servizi più si crea una città che attrae studenti dall’Italia e non solo. In questo momento la città è assediata dai cantieri, veniamo dal terremoto. E’ ovvio che la situazione abitativa sia più difficile che in altre zone. Però, stiamo lavorando per costruire un campus, una cittadella universitaria concreta, con spazi per la didattica, laboratori, abitazioni, servizi, mense localizzato intorno alla scuola di Architettura. Per concentrare lì tutto il meccanismo universitario". Ma le novità non finisco qui: "Si lavora anche per aggiornare il corso di Disegno, con una maggiore attenzione alla moda. Ci sono corsi nuovi – e conclude – in lavorazione in questo ambito".