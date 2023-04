I progetti premiati delle scuole del territorio Dal Licini alle primarie, gli attestati rilasciati

Molte le onorificenze e le ricompense conferite durante la cerimonia della polizia al Ventidio basso. Encomi sono stati attribuiti al vice questore Andrea Crucianelli e al vice questore aggiunto Maria Chiara Basurto. La lode è stata conferita al commissario capo Paolo Mucci, agli ispettori Giorgio Tosi e Silvia Michelangeli, al commissario capo Fabrizio Antonucci, al vice sovrintendente Giorgio Alimandi, al vice sovrintendente Marina Esposto, al sovrintendente capo in congedo Alessandro Branconi, al vice sovrintendente Diego Gagliardi, agli assistenti capo coordinatori Andrea D’Isidoro, Giovanna Angela Valori, Fabio Iannello, agli ispettori Giuseppe Troiani e Marco Ricci. Sono state consegnate medaglie di commiato ai sostituti commissari coordinatori Stefania Farroni, Massimo Mellozzi e al sovrintendente capo Alessandro Branconi, posti in quiescenza. "Esserci sempre". Per questo motivo la polizia di Stato in collaborazione con il ministero dell’Istruzione ha indetto un concorso nazionale dal titolo "PretenDiamo Legalità" destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo mentre a livello provinciale ha indetto un concorso per le scuole dell’infanzia dal titolo "Io e il Poliziotto, la sicurezza si costruisce insieme", per il quale è stato attribuiti premi di 100 euro ognuno alla scuola dell’infanzia Latini sezione A di Mozzano, alla scuola dell’infanzia Collodi Sezione C di Ascoli e alla scuola dell’infanzia Isc Castel Di Lama 1 sezione A di Via Garibaldi. Per il concorso Pretendiamo Legalità, premio di 300 euro alla IVA della Primaria Marino Del Tronto-Isc Don Giussani, alle classi IIB e IIIA della secondaria di primo grado di Via Sardegna-Don Giussani; 300 euro attribuiti per il fumetto "Non Solo Pomodori" realizzato dagli studenti del V Grafica del Liceo Artistico Licini Francesca Fattorelli, Lorenzo Pignoloni e Sofia Tommolini. In collaborazione con il Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto e lo Scientifico Orsini di Ascoli è stato realizzato un progetto didattico dal titolo "Educazione, Legalità e Autodifesa" con la finalità di sviluppare e diffondere tra gli studenti la cultura del rispetto, della dignità sociale, della legalità, ed il contrasto al bullismo e alla violenza di genere. Ai partecipanti sono stati consegnati gli attestati di frequenza.

p. erc.