I quattro anni di Spazzafumo: "Tanti risultati, noi i più concreti"

Anche il quarto anno di mandato, per l’amministrazione Spazzafumo, è passato. Non è più la coalizione degli esordi, ma una squadra che si è appena rinnovata per andate avanti. Cambiamenti che fanno riflettere sul futuro della città.

Sindaco, come sono stati questi anni?

"Direi faticosi e costellati di difficoltà politiche. Siamo partiti velocemente per intercettare fondi e concretizzare la nostra visione di città. Il nostro obiettivo era riappropriarci di zone abbandonate con lo scopo di riqualificarle culturalmente".

Difficoltà politiche, come quelle della stessa maggioranza?

"All’inizio eravamo una maggioranza civica con tante anime differenti. Dopo alcuni mesi siamo passati a tredici ed è allora che ho iniziato a pensare di allargare il gruppo".

A Forza Italia?

"No. All’inizio non avevo intenzione di far entrare partiti".

Preferì risolvere problemi interni?

"Da sempre ho tentato di ricucire con gli elementi originari della mia squadra. Però a tutto c’è un limite: se vengo posto di fronte a un aut aut io me ne vado per la mia strada".

Cosa ne pensa dell’ingresso in minoranza delle due consigliere di Viva San Benedetto?

"Mi è dispiaciuto, ma spero si tratti di una decisione momentanea".

Crede in un ripensamento?

"Credo che il programma di mandato che abbiamo condiviso resti valido. È quello il fine a cui guardare".

E del Centro Civico Popolare cosa pensa? Da tempo si dice che possa ‘staccare la spina’ all’amministrazione…

"Io so solo che il Ccp per quattro anni ha tenuto fermo il passo. Non ho elementi validi per criticarli e non vedo, da parte loro, una contrapposizione politica".

Si stupirebbe se ora la lista prendesse un’altra strada?

"Penso che sarebbe stupido porre fine al mandato proprio ora che stiamo dimostrando di essere i migliori dal punto di vista della concretezza".

I migliori? Ne è convinto?

"Non lo dico io, ma i tanti risultati ottenuti, dalla zona San Pio X a villa Rambelli e l’ex municipio, la piattaforma ecologica e il successo ottenuto per la presidenza della Ciip, dove finalmente San Benedetto è riuscita a fare rete con il territorio circostante".

Che mi dice della vasca di colmata?

"Abbiamo scongiurato la realizzazione di un progetto che non voleva nessuno e abbiamo comunicato all’Autorità portuale le nostre esigenze. In futuro occorreranno risorse per finanziarle: ne parleremo con i ministeri competenti".

E del Ballarin?

"I lavori ricominceranno a brevissimo e rispetteremo le scadenze imposte, anche se probabilmente ci sarà la possibilità di chiedere delle proroghe. Non è sempre facile portare avanti quello che si è pensato di fare nei tempi prestabiliti".

Un altro esempio in proposito?

"Il piano asfalti: da sempre ne ho uno vastissimo, ma in gran parte ancora difficile da realizzare perché in centro le società che gestiscono i sottoservizi dovranno in buona parte aprire le strade e rifare le condotte sotterranee".

Giuseppe Di Marco