I ragazzi ascolani pronti per il ritorno in serie A

Messo alle spalle il weekend di fine febbraio, nel quale la ‘Picena Non Vedenti’ è tornata da Bergamo con la qualificazione alla fase finale di Coppa Italia di torball, per i ragazzi ascolani è già tempo di campionato, con il ritorno della Serie A. L’esordio è fissato per questo fine settimana a Bolzano, dove andranno in scena le prime due giornate. Nel concentramento in terra altoatesina, che coinvolge sei squadre, la Picena affronterà in gare di andata e ritorno il Torino, il Bergamo A ed il Bergamo B. Le altre sei squadre che compongono la massima serie, invece, si sfideranno nel concentramento in programma in contemporanea a Ragusa.

"Ci lasciamo alle spalle il bel weekend di Coppa Italia – spiega l’allenatore Giovanni Palumbieri – per tuffarci immediatamente nel campionato di serie A che, come al solito, è molto impegnativo. Cercheremo di fare del nostro meglio, provando a rimanere in massima serie. Tuttavia, al di là di quello che riusciremo a fare in campo, è importante che non vengano mai meno i nostri valori ovvero spirito di gruppo e voglia di divertirsi. Infine – conclude Palumbieri, permettetemi di ringraziare i nostri sponsor senza i quali le nostre attività non sarebbero possibili: Fainplast, Geta e Maxi Melt".

Matteo Porfiri