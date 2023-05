I ragazzi del centro Cdis protagonisti ne I promessi sposi

Offida, i ragazzi del Cdis, saranno protagonisti ironici de ‘I Promessi sposi’. L’appuntamento è per questa sera, alle 21, nello splendido teatro Serpente Aureo. E’ stato presentato ieri mattina, proprio nel teatro, lo spettacolo, che ha voluto dar voce al mondo sociale coinvolgendo persone con disabilità intellettiva, che frequentano il centro diurno. I Promessi sposi riscritto e reinterpretato in chiave ironica andrà in scena divertendo tuti. "Bisogna affermare il teatro. Noi ce la mettiamo tutta" è lo slogan pronunciata da Marino, un ospite del centro. "Finalmente torniamo alla normalità – commenta l’assessore Isabella Bosano – sono certa che i ragazzi ci emozioneranno ancora una volta". Sull’argomento è intervenuta anche Tiziana Del Giovane, direttrice del Cdis, che ha spiegato che al nuovo progetto teatrale il Cdis aveva cominciato a lavorare prima della pandemia: "Finalmente possiamo portalo in scena. Il teatro è un elemento fondamentale per la per crescita personale per gli ospiti del centro e rappresenta un momento importante di inclusione. Portiamo in scena uno spettacolo molto divertente, i ragazzi hanno dato prova di essere molto bravi". La direttrice ha anche lanciato un allarme: "I ragazzi del Cdis hanno genitori adulti, cosa riserva per loro il futuro?". Un interrogativo a cui la società civile deve dare risposte. Del Giovane ha ringraziato Claudia Capriotti mentore dello spettacolo e tutti gli educatori, che con tenacia hanno portato in scena la rappresentazione.