I ragazzi del laboratorio di ceramica artistica in visita all’Ykk

Proseguono i progetti di inclusione sociale dei ragazzi del laboratorio di ceramica artistica della Fondazione Anffas Grottammare Ets, con le visite programmate ad alcune aziende. Il 22 marzo è stata allestita una piccola mostra degli oggetti in ceramica artistica all’interno dell’azienda Ykk Mediterraneo con sede in zona Campolungo ad Ascoli. Maik e Marco, due ragazzi con disabilità, in rappresentanza dei tanti frequentanti il laboratorio, interni ed esterni ai servizi della Fondazione, erano accompagnati da una piccola delegazione dell’Ente, guidata dalla presidente Gabriella Ceneri. A ricevere il gruppo in visita è stato il presidente Ken Tanaka, insieme ai suoi stretti collaboratori, il quale si è intrattenuto amabilmente con i ragazzi. Simpatica la scena di Maik, che, inaspettatamente e senza alcun suggerimento, al vederlo lo ha salutato, pronunciando il rituale ’Arigato’, cui ha fatto seguito la risposta in lingua giapponese del presidenteTanaka, che si è mostrato incuriosito dagli oggetti esposti e ha apprezzato il fatto che fossero state realizzate con il contributo di persone con disabilità. Ai ragazzi è stato donato un piccolo gadget, in ricordo di questa esperienza, un cordino portabadge a forma di cerniera, che loro hanno gradito molto. Gli oggetti in ceramica resteranno esposti per alcuni giorni a disposizione dei dipendenti dell’azienda, per la visione ed eventuale acquisizione.

Stefania Mezzina