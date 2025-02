I ragazzi del liceo scientifico protagonisti nel ’Rossetti day’

Mattinata intensa quella del 28 gennaio scorso per i 184 studenti delle classi quinte del Liceo Scientifico sambenedettese. A loro, prossimi alla chiusura del ciclo di istruzione superiore, è stato infatti dedicato il ‘Rosetti UniDay’, appuntamento cui hanno dato vita ben quattro atenei che si sono presentati alla platea di maturandi nell’ambito del programma d’istituto dedicato all’Orientamento in uscita ed ai Pcto.

Le nove classi, divise nei due spazi dell’aula magna e dell’aula lettura hanno visto avvicendarsi i rappresentanti di quattro delle università tra Marche e Abruzzo che hanno accettato l’invito giunto dal Rosetti: Università Politecnica delle Marche (Univpm), Università di Camerino (Unicam), Università degli studi di Teramo (Unite) e Università degli studi ‘Gabriele d’Annunzio’ di Chieti-Pescara (Unich).

Ognuno degli atenei, attraverso l’avvicendarsi di docenti, ricercatori ed altre figure di sistema, tra cui quelle che lavorano nell’orientamento in entrata all’università, ha avuto modo di far conoscere ai ragazzi le diverse opportunità formative proprie; si è spaziato quindi da quelle prettamente tecnico-scientifiche, naturale sbocco per circa la metà dei diplomati del Liceo Rosetti, a quelle che investono altri ambiti.