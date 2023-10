I ragazzi della Centimetro Zero protagonisti a ’Cioccolatò’

Cioccolatò 2023, la grande fiera del cioccolato di Torino, ritorna nel capoluogo piemontese per la gioia di tutti gli appassionati. Presenti alla manifestazione ci sono anche i ragazzi della Locanda Centimetro zero di Pagliare. Negli stand allestiti in piazza San Carlo, nel salotto di Torino, hanno portato le dolcissime Cioccole e il loro entusiasmo. I ragazzi diversamente abili della Locanda Centimetro zero di Pagliare da un anno hanno iniziato a produrre cioccolato, in modo artigianale, per tutti i gusti. "Ci fondiamo dolcemente!" hanno dichiarato, soddisfatti dopo aver presentato il loro prodotto. Le Cioccole di Centimetro Zero e il cioccolato Reverse hanno fatto tappa a Torino per addolcire il mondo a Cioccolatò. Centimetro zero festeggia il suo primo anno di Cioccole, con gli amici Pollenzo. Un anno in più per il filo dolce che unisce e che amiamo chiamare ‘inclusione al sapore di cioccolato’. Centimetro zero, il ristorante sociale di Pagliare del Tronto con il suo laboratorio di Cioccole e Reverse di Pollenzo di Cuneo lavoreranno insieme per il Natale. Si realizza così il sogno di molti ragazzi in situazione di disabilità intellettiva di produrre dolci e cioccolato. "Centimetro zero che ha creduto e investito in questi ragazzi – ha dichiarato Emidio Mandozzi – e li ha lanciati convinti che un futuro diverso e pieno di soddisfazioni ci può essere, la presenza qui a Cioccolatò ne è la dimostrazione".